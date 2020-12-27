Специалисты Всемирной организации здравоохранении предупредили о появлении суперустойчивой к лечению гонореи, которая может стать следствием пандемии коронавируса. Причиной угрозы в ВОЗ назвали чрезмерное злоупотребление людей антибиотиками.

Об этом представитель организации сказал газете The Sun.

Эксперты ВОЗ считают, что передающееся половым путем заболевание может стать устойчивым к действию антибиотиков, поскольку увлечение антибиотиками во время пандемии стимулирует мутацию гонореи. Заболевание может стать неизлечимым. В свою очередь это приведет к тому, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией возрастет в пять раз, а глазные инфекции станут вызывать слепоту.

Угроза довольно серьезна, учитывая рост заболеваемости гонореей: каждый год 90 миллионов человек в мире заражаются ею, и ежегодно количество зараженных возрастает на 17%. Больше всего случаев регистрируют в африканском регионе, но и страны благополучного Запада не застрахованы. Сейчас заболеваемость гонореей растет и там.

С 2014 года число случаев инфицирования гонореей увеличилось на 63%. В Европе по уровню заражений лидирует Великобритании. К 2030 году там ежегодно может появляться более 420 000 новых случаев.

В ВОЗ добавили, что во время пандемии многие люди лишились доступа к лечению заболеваний, передающихся половым путем. ЗППП не диагностируются, больные занимаются самолечением. Это тоже может привести к резистентности гонореи и появлению супергонореи, которая будет не чувствительна к антибиотикам.

Специалист ВОЗ напомнил, что нельзя назначать антибиотики, если для этого нет объективных медицинских показаний.

Ранее в ВОЗ прокомментировали новые мутации коронавируса в Великобритании и ЮАР.

Как писала "Страна", в январе сотрудники ВОЗ поедут в Китай искать источник коронавируса.