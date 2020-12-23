Около станции метро "Сырец" в Киеве произошло столкновение сразу трех автомобилей, в одном из которых находилась беременная девушка. Она и еще один пострадавший госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

По информации полиции, водитель Ford Focus не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил два авто - Hyundai Accent и Kia. Пострадали 32-летняя беременная пассажирка Ford Focus и 25-летний пассажир Hyundai Accent, их экстренно госпитализировали.

Предполагаемый виновник аварии уже задержан, решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении. Экспресс исследование, проведенное на месте происшествия, не обнаружило у него признаков алкогольного опьянения.

"По процессуальному руководству Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту масштабной дорожно-транспортного происшествия рядом станции метро "Сырец" с двумя пострадавшими (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на вечер среды из-за осложнения погодных условий произошло 1049 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 13 человек погибли.

Как сообщала "Страна", в в Киевской области в Макаровском районе около с. Березовка на автодороге Киев – Житомир водитель автомобиля Porsche наехал на пожилых пешеходов, от чего те скончались.