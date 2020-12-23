Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в законодательные акты об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. Эти изменения были одобрены Верховной Радой 4 декабря.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон возвращает ответственность за декларирование неправдивой информации и за непредставление субъектом декларирования данных об имуществе, отмененную решением Конституционного суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закона Украины "О предотвращении коррупции".

Как пояснили в Офисе президента, подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможность привлечь к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как писала "Страна", решение КСУ вызвало конституционный кризис, который власти решали с помощью иностранного вмешательства. Так, вердикт суда обсуждал руководитель Офиса президента Андрей Ермак с послами стран "Большой семерки".