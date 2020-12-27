Многие фермеры из-за сильных морозов за полярным кругом в Якутии шьют теплые лифчики для коров.

Об этом рассказал ветеринар села Кустур Эвено-Бытантайского района Станислав Попов, передает РИА Новости.

По его словам, в зимнюю пору температура воздуха в Арктике может достигать минус 60 градусов.

"Практически во всех районах Заполярья жители шьют меховые бюстгальтеры дойным коровам, чтобы буренки не мерзли в сильные морозы. Только тем буренкам, которые доятся, надевают бюстгальтер, остальные – топлес. Некоторые хозяева изготавливают коровьи лифчики и в летнее время. Летом приходится защищать вымя у коров от гнуса и оводов в период особо активного лета кровососов. Отпугивающая химия смывается влажной травой", - рассказал собеседник агентства.

Этой зимой у Попова пять дойных коров. Каждый день скот бежит из хотонов (помещений) на водопой. "Есть прорубь в озерке с печкой. Утром работник сельской фермы откалывает лед в проруби и растапливает печку в озерке. Коров выгоняют с фермы по 10-15 голов, и они бегут к озерку на водопой и сразу обратно, тут выпускают следующую партию. Так как при морозе в минус 50 градусов вода сразу покрывается коркой льда за пару минут, топят печку в проруби, чтобы не замерзла, пока подойдет следующее стадо. После водопоя коров фермы до обеда топят печку для частных коров. Услуга платная", - отметил ветеринар.



Также кустурский специалист рассказал об особенной якутской породе коров, которую сохранили в Эвено-Бытантайском национальном районе.

"У якутской коровы кожа толстая, и кроме густой и длинной шерсти они имеют подпушок. У других пород этот подпушок отсутствует. Тонкий отдел кишечника достигает до 47 метров длины, что позволяет извлекать из скудного рациона кормов все питательные вещества. У наших коров не возникает стресса от длительного стойлового содержания в зиму. Также у них невосприимчивость ко многим заболеванием, присущим к культурной породе скота. Молоко у якутских коров повышенной жирности. В общем, это уникальная порода", - сказал Попов.

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