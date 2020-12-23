В Окружной административный суд города Киева поступил иск от жителя Харькова к Кабинету Министров об отмене карантина.

Об этом информирует пресс-служба ОАСК.

Истец просит суд отменить постановление правительства, которым было продлено действие карантина до 28 февраля 2021 года и установлены дополнительные ограничения в период с 8 по 25 января 2021 года.

В частности, речь идет об обжаловании постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236.

По мнению харьковчанина, указанным постановлением правительство противоправно установило запрет отдельных видов хозяйственной деятельности и ограничило конституционные права жителей Украины на период карантина.

Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие обжалуемого постановления КМУ до решения дела по существу.

Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

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