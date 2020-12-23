Суд в Запорожской области оправдал водителя маршрутки, который, несмотря на карантинные ограничения, управлял транспортным средством с полным салоном пассажиров, так как вез он их на церковную службу.

Об этом сообщается в реестре судебных решений.

Так, Вольнянский районный суд Запорожской области решил не привлекать к ответственности за нарушение правил карантина водителя пригородного маршрутного рейса, которого в сентябре этого года остановили патрульные полицейские за превышение максимально допустимого числа пассажиров в транспорте.

Уже на суде водитель признал свою вину и заявил, что сделал это не специально, однако, по его словам, почти все пассажиры спешили в Запорожье, чтобы успеть на церковную службу в Свято-Андреевский кафедральный собор. А, так как мужчина сам уважает религию, он не смог отказать пассажирам.

Основываясь на этом факте мужчина просил суд смилостивиться, а адвокат подсудимого предложил закрыть дело из-за малозначительности правонарушения.

Учитывая чистосердечное признание водителя и отсутствие вреда от его действий, суд ограничился устным замечанием.

Напомним, в Одессе водитель маршрутки избил пассажира, который рассчитался за проезд мелочью. В результате у пострадавшего была рассечена переносица и порвана одежда.

Как сообщала "Страна", в маршрутках Киева и Киевской области директор "Трансгрупп" Владимир Назаренко прогнозирует повышение цены за проезд минимум до 12 гривен в первом квартале 2021 года, когда запланирован январский локдаун.