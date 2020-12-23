Американский президент Дональд Трамп наложил вето на согласованный в начале декабря Конгрессом США проект военного бюджета на 2021 финансовый год. Этот проект среди прочего предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Я возвращаю документ в Конгресс без моей подписи", - заявил Трамп.

Также он сказал, что в нынешнем виде проект является "подарком России и Китаю".

Как писала "Страна", о планах главы Белого дома ветировать документ стало известно еще 4 декабря.

Позже президент США объяснил, почему он собирается это сделать: он хотел приостановить действие раздела 230, защитить национальные памятники страны и разрешить вывод войск "из далеких и очень неблагодарных стран".