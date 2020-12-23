Осадки в виде игуан. Синоптики США предупреждают о необычном природном явлении
Американские синоптики включили в прогноз погоды осадки в виде игуан.
Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter Национальной метеорологической службы Майями.
Такое необычное явление может действительно происходить вследствие похолодания. По ночам игуаны забираются на деревья, чтобы отдохнуть. Однако при температуре в 4,5 градуса по Целью (40 градусов по Фаренгейту) они цепенеют и могут падать с деревьев на землю.
Издание предупреждает, что это не вредит рептилиям. При попадании солнечных лучей они оттаивают, однако в таком состоянии могут быть агрессивными и кусаться.
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