Американские синоптики включили в прогноз погоды осадки в виде игуан.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter Национальной метеорологической службы Майями.

Такое необычное явление может действительно происходить вследствие похолодания. По ночам игуаны забираются на деревья, чтобы отдохнуть. Однако при температуре в 4,5 градуса по Целью (40 градусов по Фаренгейту) они цепенеют и могут падать с деревьев на землю.

Издание предупреждает, что это не вредит рептилиям. При попадании солнечных лучей они оттаивают, однако в таком состоянии могут быть агрессивными и кусаться.

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