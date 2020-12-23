На Занзибаре в возрасте 53 лет внезапно умер российский миллиардер, хозяин магазинов "Старик Хоттабыч" и совладелец сетей OBI и Modis Игорь Сосин. Он скончался ночью предположительно от остановки сердца.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На Занзибар Сосин прилетел несколько дней назад со своей 18-летней дочерью Таисией и еще одной спутницей. На африканском острове он собирался встретить Новый год и остаться отдыхать до 15 или 20 января. Однако утром 23 декабря его не смогли разбудить, а прибывшие врачи констатировали смерть миллиардера.

Как говорят источники, в последние месяцы Сосин переживал развод со своей супругой Инной. Все юридические формальности еще не были закончены, а бизнесмен тяжело переносил эту ситуацию и был морально истощен. Предновогодний отпуск супруги проводили раздельно.

Сейчас Инна, узнав о смерти Игоря, вылетела в Москву с Багамских островов, где находилась вместе со своим другом.

Что касается переправки тела предпринимателя в столицу России, то с нею семье умершего помогают бизнесмены Александр Соркин и Михаил Фридман.

Игорь Сосин стал одним из первых российских бизнесменов, которые начали развивать магазины товаров для дома. В 1994 году он основал сеть "Старик Хоттабыч" (прекратила работу в 2014 году). В 2000-х Сосин стал развивать совместное предприятие с немецкой сетью OBI.

В последние годы он занимался сразу несколькими бизнес-проектами в ретейле, а также в производстве напитков. В частности, развивал сеть канцелярии и товаров для дома Modi (насчитывает 78 магазинов) и сеть магазинов одежды Modis (143 точки).

Широкой публике имя Сосина стало известно в 2015 году - после того, как в отеле в Казани была убита его бывшая жена Анастасия. Как выяснилось позже, ее избил и задушил их общий с Игорем сын Егор в состоянии наркотического опьянения. Юношу после этого признали психически нездоровым.

В марте Сосин перенес коронавирус и лечился от него в больнице в Коммунарке.

Как сообщала "Страна" весной, от двусторонней пневмонии умер 52-летний гендиректор крупнейшей в России железорудной компании "Металлоинвест" Андрей Варичев.

А чуть позже покончил с собой один из богатейших людей РФ, угольный магнат Дмитрий Босов.