В пятницу, лотерея США Mega Millions, самая популярная лотерея Америки, доступна украинцам, с джекпотом $352,000,000! Кроме того, вторая по популярности лотерея Америки, Powerball, разыграет 321 миллион долларов!

Играть в Mega Millions из Украины?

Крупнейшая лотерея США Мега Миллионы предлагает самый большой джекпот в мире на сегодняшний день – $352 миллиона. Следующим победителем Mega Millions может стать кто-то из Украины.

Да, у вас есть шанс выиграть один из девятизначных джекпотов Америки, даже если вы не живете в США! Вы можете принять участие в тираже, купив лотерейный билет онлайн через theLotter.com – сервис, предоставляющий вам доступ к крупнейшим лотереям мира из любого места.

Так что же надо сделать, чтобы играть за $352 млн из Украины?

1. Создайте аккаунт на сайте theLotter

2. Перейдите на страницу лотереи Мега Миллионы

3. Отметьте ваши числа (5 основных + 1 дополнительное «Mega Ball»), или играйте с номерами, случайно сгенерированными компьютером

4. Подтвердите ваш заказ и не забудьте проверить результаты после завершения розыгрыша!

Это законно?

Согласно регламенту Мега Миллионов, билеты должны быть куплены в США и не покидать её территорию. theLotter.com полностью отвечает этим требованиям. Представитель локального офиса компании в США приобретает ваш официальный лотерейный билет в лицензированной точке продажи. Затем билет сканируется, и загружается в ваш персональный аккаунт на сайте. Вы сможете в любое время его просмотреть и удостовериться, что на нем отмечены именно те номера, которые вы выбрали. Оригинал билета помещается в сейф в местном представительстве компании. Таким образом, оба требования организаторов лотереи оказываются выполнены.

Со дня основания компании в 2002 году, TheLotter звонит счастливцам, выигравшим в лотереи на сайте с поздравлениями: “Здравствуйте, вы выиграли в лотерею!”

За почти 20-летнюю историю существования сервиса theLotter выплатил более $100.000.000 в призах более 6 млн победителям. Рекордный выигрыш принадлежит А.Д. из Панамы, которой покорился джекпот Лото Флориды. В 2017 году Наталия из Украины выиграла второй приз Mega Millions в $1 млн! Но это далеко не единственные победители на сайте, вот ещё несколько ярких примеров:

Х.С.Л. из Южной Кореи выиграл в 2019 году €1 млн в Евромиллионы

9 игроков из разных стран, включая Азербайджан, Беларусь, Украину и Казахстан, выиграли по €50 тысяч каждый в тираже Испанской Рождественской лотереи в 2019

Москвич С.К. выиграл €824.000 в Лото Австрии в начале 2016 года

Вы можете принять участие в тираже Mega Millions с джекпотом $352 миллиона уже сегодня.

TheLotter – ведущий в мире онлайн сервис по продаже лотерейных билетов мира. Лотерейные фанаты со всего мира доверяют сайту, предоставляющему безопасный и простой способ играть в крупнейшие лотереи мира с официальными билетами. За годы работы TheLotter выплатил призов на сумму свыше $100 миллионов, более чем 5.5 миллионам победителей со всего мира.