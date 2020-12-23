Сотрудники Чернобыльского заповедника показали зимние заснеженные пейзажи и порассуждали о том, надолго ли задержится такая погода.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Зима. Попытка вторая. Или последняя?", - указано в сообщении.

В подборке фото оказались зимние пейзажи заповедника: припорошенные снегом поля, молодые елочки и растения, которые так и не успели сбросить всю листву.

Напомним, в сети появились первые фото замерзшей реки Уж, которая простирается от Припяти до Коростеня. Однако сотрудники Чернобыльского заповедника не уверены, надолго ли это.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском заповеднике показали красивые ягоды и грибы, которые растут в лесу в зоне отчуждения в зимнее время года. На снимках из-под снега выглядывают золотистые подмерзшие грибы – декабрьские "подснежники". И ягоды, и грибы пригодятся лесным обитателям – пища для птиц и животных в самый раз.