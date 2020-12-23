США призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода "Северный поток - 2", которое вот-вот возобновится в водах Дании. Также Америка готовит более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа.

Уходящая администрация Трампа готовит новый пакет санкций, одобренных Конгрессом, "в самом ближайшем будущем".

По ее мнению, ограничения могут нанести смертельный удар по проекту государственной газовой компании РФ "Газпром". Об этом рассказали сразу три чиновника на условиях анонимности.

"Мы получали по этому поводу ощутимые удары, и теперь готовимся вбить кол в сердце проекта", - сказал один из них агентству.

Россия в этом месяце возобновила строительство трубопровода стоимостью 11,6 млрд долларов после годичной паузы, вызванной действующими санкциями США.

Вашингтон считает, что проект увеличит зависимость Европы от российского газа и поставит под угрозу ее энергетическую безопасность. Россия же расценивает санкции как проявление недобросовестной конкуренции, направленной на оказание помощи производителям сжиженного природного газа в США, и настаивает на завершении строительства трубопровода.

По словам иностранных дипломатов, вражда может не утихнуть после того, как избранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января.

Кампания США по оказанию давления на "Северный поток - 2" поддерживается законодателями как от демократов, так и от республиканцев, которые опасаются, что он лишит Украину прибыльных транзитных сборов. Байден охарактеризовал трубопровод как "плохую сделку" для Европы.

В "Газпроме" пока не прокомментировали возможность введения новых санкций. В прошлом в компании сообщили, что предыдущие санкции из законопроекта об оборонной политике в случае их введения затронут более 120 компаний из 12 европейских стран. Однако 23 декабря Трамп ветировал этот документ.