В Киеве ожидается гололедица. В столице объявили желтый уровень опасности
Киевлян и жителей окрестностей столицы предупредили об опасности возникновения гололедицы на улицах в четверг, 24 декабря. Поэтому водителей и пешеходов призвали быть осторожнее.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"24 декабря на дорогах столицы ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр. Призываем водителей быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, а также не использовать транспорт с летними шинами, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения", - указано в сообщении.
Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора. Также в ведомстве напомнили, что в Киеве продолжается обработка и уборка улиц.
Сейчас на дорогах города работает 371 единица спецтехники "Киевавтодора" и 71 бригада из ручной уборки, в которой 480 сотрудников.
Напомним, в Украине по состоянию на вечер среды из-за осложнения погодных условий произошло 1049 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 13 человек погибли.
Как сообщала "Страна", накануне Сочельника и Рождества христиан западного обряда только некоторые регионы Украины ждет по-настоящему зимняя погода. В восточных регионах прогнозируют мороз и снег. На дорогах возможны гололед и гололедица.