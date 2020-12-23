Киевлян и жителей окрестностей столицы предупредили об опасности возникновения гололедицы на улицах в четверг, 24 декабря. Поэтому водителей и пешеходов призвали быть осторожнее.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"24 декабря на дорогах столицы ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр. Призываем водителей быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию ​​на дорогах, а также не использовать транспорт с летними шинами, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения", - указано в сообщении.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора. Также в ведомстве напомнили, что в Киеве продолжается обработка и уборка улиц.

Сейчас на дорогах города работает 371 единица спецтехники "Киевавтодора" и 71 бригада из ручной уборки, в которой 480 сотрудников.

Напомним, в Украине по состоянию на вечер среды из-за осложнения погодных условий произошло 1049 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 13 человек погибли.

Как сообщала "Страна", накануне Сочельника и Рождества христиан западного обряда только некоторые регионы Украины ждет по-настоящему зимняя погода. В восточных регионах прогнозируют мороз и снег. На дорогах возможны гололед и гололедица.