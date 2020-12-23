Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу "Наш" из-за несоблюдения пунктов а) и в) части первой статьи 59 закона "О телевидении и радиовещании".

Регулятор посчитал, что СМИ не выполнило требования о распространение объективной информации, показав отрывок пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря.

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Регулятор обнаружил, что 19 декабря с 13:08 до 13:59 канал транслировал отрывок годовой пресс-конференции Путина.

Нацсовет возмутило, что информация о борьбе России с мировым терроризмом, достижениях военно-промышленного комплекса России, политике РФ в отношении русскоязычного населения, в том числе Украины, имела "односторонний, пропагандистский характер и не была обеспечена сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции".

Регулятор заявил, что телеканал был обязан обеспечить трансляцию собственным редакционным комментарием и/или "сбалансированным плюралистическим комментарием по выражению разных мнений и позиций по важным вопросам социально-экономической и политической ситуации в Украине в контексте информации, распространенной Путиным".

"Оценив эфир телеканала "Наш" от 19 декабря 2020 г. и учтя вред, который несет обществу распространения необъективной односторонней информации, особенно в вопросах, касающихся национальной безопасности, Национальный совет решил применить к ООО "НАШ 365" санкцию в виде объявления предупреждения. Компания обязана в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства", - сказано на сайте Нацсовета.

Как писала "Страна", в сентябре регулятор решил устроить проверку телеканалу "Наш" за 50-секундный ролик без слов.

А недавно Нацсовет вынес предупреждение каналу "112" из-за мультфильма о дочке репрессированного большевиками священника.