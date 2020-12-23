В Минздраве рассказали, что делать при подозрении на малярию, как распознать ее симптомы и назвали самые действенные методы профилактики.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Затруднить обнаружение малярии может то, что обычно первые симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированным комаром. Лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после проявления симптомов. Иначе малярия может развиться в серьезное заболевание и закончиться смертью.

Передача малярии происходит в 91 стране мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америки. Риск заражения малярией и развития тяжелой болезни значительно выше у мигрантов и путешествующих, которые не имеют иммунитета, а также у новорожденных, детей в возрасте до пяти лет, беременных женщин и людей с ВИЧ/СПИДом", - указано в сообщении.

Поэтому украинцам назвали основные симптомы малярии, которые схожи с первыми признаками других заболеваний:

лихорадка

головная боль

сильное потоотделение

слабость

Если во время путешествия или в течение года после возвращения из страны, где есть риск заражения малярией, появились симптомы гриппа или повысилась температура - нужно немедленно обратиться к врачу и сообщить об истории своих поездок. Сегодня малярия поддается профилактике и лечению. Чтобы предупредить заболевание, нужно заранее поинтересоваться, насколько распространены в стране, куда направляетесь, малярийные комары.

Если риск подхватить заболевание есть:

Надевайте одежду, которая максимально прикрывает тело;

Используйте репелленты - средства от насекомых, в том числе комаров;

Находитесь в помещениях, где установлены антимоскитные сетки, обработанные инсектицидом длительного действия;

Принимайте противомалярийные препараты (медикаменты для профилактики заболевания малярией) или химиопрофилактику;

Напомним, в Украине зафиксировали случай привозной малярии. Мужчина вернулся из Экваториальной Гвинеи в Харьков и почувствовал симптомы заболевания, но к врачам он обратился только через 10 дней и спасти его уже не удалось.

Как сообщала "Страна", сотрудник благотворительной организации из Великобритании Ян Джонс отправился в поездку в Индию. Там он пережил коронавирус, лихорадку денге и малярию, а сейчас поправляется после укуса ядовитой кобры в Джодхпуре (штат Раджастхан).