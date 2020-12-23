Каждая седьмая гривна доходов государственного бюджета сейчас идет на обслуживание долга Украины. Каждый украинец за обслуживание госдолга размером 2,3 триллионов гривен в 2020 году уплатил по 3 тысячи гривен (это чуть более 105 долларов по сегодняшнему курсу).

Такие цифры привел председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета-2020.

Полный анализ бюджета-2020 будет в следующем году, пообещал Пацкан. И объяснил это тем, что наибольшие платежи идут в декабре.

А на начало декабря самой большой проблемой бюджета он назвал заимствования.

"Это треть госбюджета", - пояснил чиновник.

Председатель Счетной палаты добавил, что в государственном бюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту по состоянию на 1 декабря уже потрачено 357,4 млрд грн. И эта сумма к концу года еще вырастет.

"Из позитива - общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана - на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана. Недовыполнение плана - это Государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн", - сказал Пацкан.

По его словам, в последние месяцы происходило перевыполнение доходов Государственной налоговой службой. А больше всего невыполнения - в Государственной таможенной службе.

"Я хочу привести две цифры. Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец по обслуживанию госдолга уплатил по 3 тысячи грн. Иными словами, каждый из нас, вы, я, остальные украинцы в 2020 году потратили по 3000 грн на обслуживание госдолга", - подытожил Пацкан.

Ранее "Страна" писала, что в бюджет на 2021 год закладывали сокращение госдолга Украины с 68% до 64,6%.

Между тем власти Украины ждут не дождутся, когда МВФ даст новый кредит.