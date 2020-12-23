Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие нового плана финансовой помощи американцам, зарабатывающим до 75 тысяч долларов в год. Каждый из таких американцев получит по 600 долларов. Однако президент Дональд Трамп планирует наложить вето на план в размере 900 миллиардов долларов, так как помимо упомянутой помощи он предполагает огромные расходы на программы лоббистов.

Об этом пишет в своем Телеграм американский политолог и блогер Малек Дудаков.

Количество страниц в плане финансовой помощи превышает 5 500. Детали плана на 5 500 страниц держались в секрете вплоть до самого дня голосования. Только печать одного экземпляра текста занимает больше трех часов, так что прочесть его полностью законодатели не успели.

Теперь понятно, почему подробности до последнего не раскрывались: документ "напичкан подачками всевозможным лоббистам и группам давления, которые постарались выгрызть себе кусок бюджетного пирога", как пишет Дудаков.

Политолог приводит самые курьезные примеры статей расходов:

Выделяются 10 млн долларов на проведение гендерных уроков в Пакистане.

Еще 20 млн предназначены на интеграцию женщин в вооружённые силы Афганистана и на развитие феминизма в Средней Азии.

700 млн долларов отправляются в Судан на неясные нужды. И 500 млн - на охрану границ Иордании. Конечно, не обошлось и без традиционной финансовой подпитки Израиля.

453 млн зарезервированы под Украину - тоже на некую помощь.

300 млн направлены, видимо, на сдерживание Китая его соседями - Непалом, Камбоджей и Бирмой.

Также проект предполагает психологическую поддержку малолетних тунисцев и борьбу с прогульщиками школьных уроков на Филиппинах.

Общественное негодование вызвала как процедура принятия документа второпях, так и размер помощи простым американцам (по 600 долларов), пока иностранным государствам выделяются миллиарды. Но большинство законодателей все же согласилось его поддержать, лишь бы дать хоть что-то пострадавшим от коронакризиса американцам.

Однако их решение наткнулось на жесткую реакцию Белого дома. Трамп пообещал наложить вето на любой законопроект, содержащий большое количество "казенных пирогов" - так в Вашингтоне называют принимаемые в угоду лоббистам программы.

Трамп также потребовал от конгрессменов выделить каждому американцу не по 600 долларов, а по 2 000. В противном случае он пригрозил заморозить любые переговоры о финансовой помощи до следующего года.

Как писала "Страна", в начале декабря Сенат США одобрил военный бюджет на 2021 год с санкциями против "Северного потока - 2".

Однако Трамп заявил, что применит право вето к проекту закона об оборонном бюджете.