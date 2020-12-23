В Николаеве, где мужчина подстрелил ребенка, на пересечении ул. Чкалова и Малой Морской под движущийся трамвай попал человек.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своем сайте.



"В среду утром на линию "101" поступила информация о том, что на пересечении ул. Чкалова и Малой Морской в Николаеве под движущийся трамвай попал человек", - говорится в пресс-центре.

Ноги пострадавшего зажало трамваем, сотрудники ГСЧС с помощью пневматической подушки и гидравлического домкрата освободили пострадавшего из-под транспортного средства.







В данный момент пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение. На месте также работали сотрудники полиции.













Напомним, что в Николаеве два брата хотели "проучить" водителя с помощью стрельбы. Сотрудники полиции задержали злоумышленников на одном из СТО, ими оказались братья 28-ми и 32-х лет.



Также "Страна" сообщала, что отдыхавший в парке Николаева мужчина с ребенком открыл огонь по скейтеру. Так, инцидент произошел в скейт-парке, который расположен на ул. Спортивной, где собираются подростки, катающиеся на роликовых коньках и скейтбордах.