Украина будет закупать вакцину от пневмококковой инфекции. В ответе на запрос украинского Минздрава Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации сообщил, что одобрил специальную цену для закупки нашей страной конъюгированной пневмококковой вакцины.

Об этом написал в своем Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и привел письмо Альянса на имя министра здравоохранения Максима Степанова."

"Напомню, что пневмококковая вакцина включена в календарь прививок всех 27 стран - членов ЕС, а с 2022 мы сделаем все возможное, чтобы она появилась и в календаре прививок украинцев. Во всем мире пневмококковая инфекция - это одна из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам от пневмококковой инфекции для большего количества детей. Это очень важный шаг, ведь пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как, менингит, сепсис, пневмония", - написал Ляшко.

Он добавил, что Украине теперь предстоит длительный и хлопотный процесс включения новой вакцины в календарь прививок в непростой период пандемии.

О включении вакцины от пневмококка в календарь обязательных прививок в Украине активно заговорили летом.

Это произойдет в случае принятия парламентом законопроекта № 4142 "О системе общественного здоровья".