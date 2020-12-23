В среду, 23 декабря, в Харькове Киевский районный суд вынес обвинительный приговор Владимиру Безуху, захватившему заложников в отделении "Укрпошты" в декабре 2017 года.



Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.



В частности, Киевский районный суд признал виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы мужчине, который захватил и удерживал заложников в отделении "Укрпошты" (ч.2 ст.147, ч. 2 ст.309, ч.2 ст.309, ч.1 ст.310 УК Украины).



"После изучения полного текста приговора прокуратурой будет решен вопрос о его апелляционном обжаловании", - заявили в пресс-центре.



Напомним, что днем 30 декабря 2017 года Владимир Безух забаррикадировался в отделении "Укрпошты" в Харькове, взяв в заложники 9 человек (3 сотрудников "Укрпошты" и 6 посетителей, среди которых было двое детей). Вечером того же дня все заложники были освобождены, а В.Безух задержан.



Позже "Страна" сообщала, что обвинительный акт в отношении Безуха был направлен в Киевский райсуд Харькова. Ему инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147, ч.1 ст.310, ч.2 ст.309 (захват и содержания лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств) УК Украины. 12 июля 2018 года Безух в суде признал свою вину в части захвата заложников в отделении почты и не признал вину в части хранения наркотиков.

Отметим, что рассмотрение дела длилось больше 2,5 лет, поскольку состав суда менялся трижды и слушание начиналось с самого начала.