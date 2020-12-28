Первая часть наступившей недели будет еще в 2020 году, а вторая - уже в 2021-м. Астрологи уверены, что он для многих будет намного лучше.

Мы предлагаем вниманию гороскоп для всех знаков Зодиака специально на эту новогоднюю праздничную неделю.

Бонус для наших читателей - что приготовить на Новый год и Рождество 2021. В материале по ссылке мы опубликовали рецепты оригинальных закусок, фруктовых канапе и всех видов оливье.

Овен (21.03 - 20.04)

Неделя будет суетная, но продуктивная и интересная. Если вы будете открытыми, но узнаете много нового и разнообразите свою жизнь больше, чем за весь 2020 год.

Телец (21.04 - 20.05)

Пусть вас не смущает, если планы будут менять в последнюю минуту. Не исключено, что не удастся попасть на встречу или совершить покупку. В итоге все сложится лучше, чем вы загадывали.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Несмотря на большое количество дел особое внимание уделите своему здоровью. Не переедайте. Не берите на себя много в физическом плане. Отдельный акцент - на моральное состояние. Не нервничайте.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы можете узнать, что рядом есть люди, которые плохо отзываются о вас за вашей спиной. Сразу вы огорчитесь, но вскоре обрадуетесь, потому что не будете иметь общих дел в 2021 году.

Лев (23.07 - 23.08)

Предстоит уделить много времени свои близким. Поездить, похлопать, подставить плечо. И пусть досуга для себя останется мало, ваш благодарный покупок будет оценен и вознагражден.

Дева (24.08 - 23.09)

Начало недели будет более загруженным, чем вы рассчитывали. Быть в делах и заботах придется до позднего вечера. Компенсация случится уже в новогоднюю ночь, которая будет по-настоящему волшебной.

Весы (24.09 - 23.10)

Звезды знают, о каком подарке для себя вы мечтали. Не расходуйте время и силы, чтобы стать его обладателем. Подготовьте побольше презентов другим. А ваш сюрприз будет ждать вас под елочкой.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В понедельник распланируйте всю неделю. Один день - одна важная задача, не больше. Заранее продумайте желание, которое будете загадывать под бой курантов. В 2021 году Вселенная его точно услышит.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вас ждет удивительная и полная позитивных эмоций поездка. Если вы не планировали путешествие, то пусть оно будет спонтанным. Берите с собой самое необходимое и отдыхайте душой!

Козерог (22.12 - 20.01)

Расходов будет настолько много, что есть вероятность остаться на мели в самой неподходящий момент. Совершая покупки руководствуйтесь на этой неделе правилом: лучше меньше, но качественнее.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вам придется весточка из прошлого или же воспоминания нахлынут сами собой. Это нагонит тоску. Но ее легко прогонит хорошее настроение, которое сможете создать только вы сами себе.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Из-за недосказанности вы можете обидеться на дорогого вам человека. Чтобы этого не случилось, достаточно будет лишь спросить: правильно ли вы все поняли или же подразумевалось другое.