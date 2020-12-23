В среду, 23 декабря, в Аргентине Министерство здравоохранения в экстренном порядке одобрило применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".



Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.



Данное решение было принято после получения рекомендации от Национальной администрации медицинских технологий лекарственных средств.



"Правительство готовится запустить план вакцинации, в рамках которого на первом этапе вакцина будет применена к 300 тысячам человек. Затем в январе они получат вторую дозу", - добавили в материале.



В настоящее время самолет, который вылетел, чтобы доставить первые дозы российской вакцины в Аргентину, находится в Москве. Ожидается, что он прибудет в Буэнос-Айрес в четверг, в 10:00-10:30.



Также "Страна" сообщала, что президент Аргентины первым в стране привьется российской вакциной от Covid-19. Он подчеркнул, что не сомневается в ее качестве.



Напомним, что разработчики российской вакцины "Спутник V" объявили об итогах третьего этапа испытаний. Итоговый анализ показал эффективность вакцины "Спутник V" выше 90%, а против тяжелых случаев 100%.