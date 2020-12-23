Цены на энергетический уголь, который используется для выработки электроэнергии на ТЭС, после долгого снижения на фоне пандемии коронавируса, заметно выросли в течение двух последних месяцев. Причиной роста стал повышенный спрос на уголь в странах Азии.

Об этом пишет "Интерфакс" в среду, 23 декабря.

Так, по данным Argus, с начала ноября австралийский уголь - эталон на азиатском рынке - подорожал на 45% и достиг $80 за тонну. Цена его южноафриканского эквивалента подскочила на 65% - примерно до $100 за тонну, пишет Financial Times.

До этого, во втором и третьем квартале, на фоне снижения промышленности из-за пандемии коронавируса, цены падали ниже $50 за тонну.

Кроме того, на цену угля оказывают влияние и другие факторы. В частности объем добычи в Колумбии сократился на 25 млн тонн в связи с низкими ценами, а поставок из новых источников нет, поскольку банки и инвесторы отказываются финансировать новые рудники.

Одновременно спрос в Азии начал расти из-за восстановления экономики региона и похолодания. В Китае, где внутреннее производство не обеспечивает спрос, такая ситуация привела к резкому росту цен, проблемам с поставками и поиску импортного угля. Однако это осложнилось неофициальным запретом на закупки сырья в Австралии из-за дипломатической ссоры.

После чего китайские покупатели обратились к производителям в Индонезии, России и даже ЮАР, откуда они не импортировали уголь с 2016 года. По оценкам трейдеров, около 1 млн тонн южноафриканского угля в настоящее время идет в КНР, а, возможно, и еще больше.

"Цены на энергетический уголь в последние несколько недель росли чрезвычайно быстро, в основном из-за событий в Китае", - отмечают аналитики CRU.

Цены на австралийский уголь в последние недели также выросли, даже без покупок со стороны Китая. Повышенный спрос со стороны КНР привел к подорожанию угля из Индонезии, России и ЮАР, что позволило австралийским производителям продавать сырье на менее традиционных рынках Бангладеш, Турции и Индии.

"Одна из последних жертв обострения геополитической напряженности между Китаем и Австралией - это экспорт австралийского угля, - заявил Джеймс О'Рурк из Capital Economics. - Но мы думаем, что это будет иметь ограниченные последствия для спроса и цен, так как по большей части уголь будет перенаправляться в другие страны".

По прогнозам трейдеров, цены могут остаться на текущих уровнях. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство заявило, что восстановление мировой экономики приведет к увеличению спроса на уголь на 2,6% в 2021 году.

"Нет никаких признаков, что потребление угля в мире существенно снизится в ближайшие годы, при этом рост спроса в некоторых азиатских странах компенсирует спад в других государствах", - написано в сообщении МЭА.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает сделать отечественный уголь основным топливом для производства электроэнергии в Украине.

Также сообщалось, что 20 апреля прекратили работу все 10 шахт и вспомогательных предприятий ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", которое является самым большим в Украине угольным объединением.