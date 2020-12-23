В Украине по состоянию на вечер среды из-за осложнения погодных условий произошло 1049 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 13 человек погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей по состоянию на 18:00 на территории Украины произошло 1049 ДТП. Из которых 56 сообщений о ДТП с погибшими и/или травмированными.



"В результате аварий 13 человек погибли и 64 были травмированы", - сообщают в пресс-центре.



В столице Украины произошло 278 аварий, из которых 3 сообщения о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 3 человека травмированы.



Напомним, что сегодня киевлян предупредили о резком ухудшении погодных условий и призвали к осторожности на дорогах. Также в КГГА напомнили, что с ноября в каждом районе столицы продолжается круглосуточное дежурство дорожников и спецтехники на случай резкого ухудшения погодных условий.



Ранее "Страна" сообщала, что улицы Киева начали обрабатывать раствором против гололеда. В первую очередь обрабатываются мосты и путепроводы, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, транспортные развязки, тротуары и остановки общественного транспорта.