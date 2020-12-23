В Министерстве образования и науки Украины запретили использовать пиротехнику (фейерверки, петарды и т.п.) во время праздничных мероприятий, а также напомнили о соблюдении правил противопожарной эпидемиологической безопасности во время новогодних праздников.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования на своей странице в Facebook.

Так, в ведомстве сообщили о категорическом запрете на использование пиротехнических изделий. Легковоспламеняющиеся гирлянды и украшения не рекомендуют использовать на елках, которые не обработаны специальным раствором.

Кроме этого учебным учреждениям при организации зимних праздников рекомендуют придерживаться ряда указаний:

провести комиссионные проверки противопожарного и технического состояния помещений и территорий, устранить выявленные недостатки;

проверить техническое состояние автоматической сигнализации, пожаротушение, оповещение о пожаре и тому подобное;

проверить наличие инструкций из пожарной и техногенной безопасности на объектах и в случае потребности разработать новые инструкции или проработать действующие;

провести инструктажи из безопасности жизнедеятельности добытчиков образования во время зимних каникул, новогодних и рождественских праздников с регистрацией в соответствующих журналах;

провести внеплановые инструктажи с должностными лицами заведений и учреждений по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

провести разъяснительную работу среди добытчиков образования относительно правил поведения в условиях низких температур, предупреждение случаев переохлаждения и обморожений, порядка предоставления первой помощи пострадавшим в результате несчастных случаев;

запретить пользоваться неисправными приборами отопления и самодельными нагревательными приборами;

проверить знание общей инструкции из пожарной и техногенной безопасности у работников охраны, вахтеров и дежурных служб объектов; проверить наличие планов эвакуации с дублированием, в случае необходимости, английским языком;

реагировать на факты нарушений или невыполнения должностными лицами установленного противопожарного режима, требований правил пожарной и техногенной безопасности.

Напомним, в Ростове сгорел павильон с фейерверками. Площадь возгорания охватила три тысячи квадратных метров.

Также мы писали, что в МВД объяснили, почему не реагируют на нарушение запрета пускать фейерверки. В соответствии с Административным кодексом, полиция может лишь следить за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества