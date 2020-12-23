В среду, 23 декабря, в Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса, который был занесен в страну из ЮАР.



Об этом со ссылкой на британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока пишет газета The Irish Times.

По словам главы Минздрава Британии, этот новый вид вызывает беспокойство, потому что он интенсивнее передается, и он мутировал сильнее ранее обнаруженного местного штамма.



В данный момент, Британия приостанавливает прием авиарейсов из ЮАР.



"Мы невероятно благодарны правительству Южной Африки за строгость их научных знаний, открытость и прозрачность, с которыми они справедливо действовали, когда мы обнаружили здесь новый штамм коронавируса", - добавил Хэнкок.



Напомним, что новый штамм, который передается на 70% быстрее, чем его прежняя разновидность, был обнаружен во всех частях Великобритании, кроме Северной Ирландии. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

К тому же, британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма коронавируса.



Также "Страна" сообщала, что медики нашли в Южной Африке новую разновидность коронавируса. Так, вторая волна заболевания в стране, возможно, связана именно с этой новой разновидностью вируса.