Сегодня 14-й лунный день. Воскресенье более энергетически сильный день, чем другие. Именно 27 декабря некоторые знаки Зодиака получат сигналы с того света, на которые важно обратить внимание. О ком идет речь - в астрологическом прогнозе ниже.

Тельцы сегодня могут увидят сон. Он может быть сумбурным. Но это не помешает рассмотреть знак из другой реальности. Он будет касаться того, что вы делаете в жизни неправильно и чем виноваты, ваших вредных привычек и неверных решений. Главное - сделать выводы. Потому это был не просто сон, а весточка от усопших, которые хотят для вас всего наилучшего.

Раки могут почувствовать присутствие сущностей. В комнате станет прохладно. Возможно, странное поведение будет наблюдаться у домашних животных, которые такое чувствуют. Пугаться не стоит - так о себе может напомнить ваш умерший родственник. С этим человеком как-то было связано ваше времяпрепровождение в новогодние праздники. Зла он не желает. Помяните добрым его добрым словом.

Скорпионов сегодня буквально будет останавливать Вселенная. Могут падать предметы, все будет валиться из рук вон. Если вы заметите такое, то лучше притормозить и несколько уменьшить свою активность. Лучше отказаться от встречи, на которую вы не хотели идти. И в принципе не делать всего того, в чем вы сомневаетесь. В том мире есть тот, кто сегодня так оградит вас от неприятностей.

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