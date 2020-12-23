Народный депутат Гео Лерос опубликовал новую серию "пленок Ермака". В ролике он рассказывает, как недавно назначенный министр аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) Украины Роман Лещенко попал на этот пост через "лифт Ермака".

Видео появилось на Ютюб-канале Лероса 23 декабря.

Речь идет о событиях годичной давности.

"Я знал, что под Романа Лещенко создавали целое министерство, готовя его в министры. Поэтому придержал этот материал, чтобы потом не рассказывали, что люди с "пленок Ермака" - плод больного воображения брата главы Офиса президента", - сказал Лерос и напомнил сказанные в мае слова Владимира Зеленского о том, что ни одного человека с упомянутых "пленок" нет на должностях.

Затем Лерос упомянул, что записи велись с 2019-го до конца января 2020 года.

В новой "серии" пленок показаны два собеседника в ресторане. Один из них остается за кадром, а второй - это Александр Луцкий (некогда человек мэра Киева Леонида Черновецкого, а с 2015 по 2018 год возглавлявший земельное агентство). Луцкий говорит: мол, надо, чтобы Зеленский встретился с Лещенко - тогда уполномоченным президента по земельным вопросам. На этой встрече Лещенко должен будет пояснить главе государства, как сильно Геокадастру необходим руководитель в лице Луцкого (к слову, на прошлой неделе Лещенко с трибуны Рады заявил, что не имеет ничего общего с этим чиновником.)

Затем Лерос напомнил, что Лещенко стал уполномоченным по земельным вопросам в начале декабря прошлого года. После этого он почти сразу же стал организовывать аудиенцию Луцкого у Зеленского, чтобы на ней решить вопрос назначения Луцкого в Геокадастр, минуя конкурс. В этом Лещенко взялся помогать брат Ермака Денис - за вознаграждение от Луцкого.

В доказательство того, что Денис Ермак брал за помощь деньги, Лерос привел запись его разговора с постоянным фигурантом "пленок" Дмитрием Штанько, 16 лет проработавшим в органах внутренних дел. На записи Ермак и Штанько обсуждают, что делать с деньгами Луцкого, и решают их не трогать, пока не будет какой-то конкретики по его назначению. Что интересно, Луцкий занес первую часть взятки за свое назначение еще в октябре 2019 года. Общая сумма взятки составила 100 тысяч долларов.

Однако схема не сработала: тогдашний премьер Алексей Гончарук назначил главой Геокадастра Дениса Башлыка. По словам Луцкого на записи из ресторана, таким образом премьер "наложил в полный рост на президента".

После увольнения Гончарука освободили с должности и Башлыка. Но поскольку Луцкий был уже засвечен на пленках, на место Башлыка назначили товарища Луцкого Романа Лещенко. Последний с поста главы Геокадастра на прошлой неделе пошел на повышение - на должность министра агрополитки.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о более ранних "пленках Ермака".

Вместо того, чтобы расследовать содержащиеся в них разоблачения, по словам Лероса, правоохранители занялись им самим.