Накануне Сочельника и Рождества христиан западного обряда только некоторые регионы Украины ждет по-настоящему зимняя погода. В восточных регионах прогнозируют мороз и снег. На дорогах возможны гололед и гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В четверг, 24 декабря, со стороны западной и северно-западной части Европы в Украину придут атмосферные фронты. В восточных регионах Украины прогнозируют снег, а в остальной части страны потепление может превратить снег в дождь.

На западе, севере и юге страны ожидают осадки. В восточные регионы осадки не дойдут, за исключением Харьковской области, где возможен мокрый снег. Холоднее всего будет на востоке Украины - днем -1-4 градуса, а ночью -4-10.

В Днепропетровской, Полтавской и Сумской области в течение дня будет температура +2-2 градуса.

В остальной части Украины потеплеет до+1+6 градусов, а в Западных регионах даже до +10.

В Киеве ожидается ослабление осадков утром, но днем они снова появятся вместе с ветром.

В пятницу, 25 декабря, в большинстве регионов ожидают влажную погоду с осадками.

"Погода - сложная, и для водителей, и для пешеходов, и для коммунальщиков, и для тех, кто реагирует на изменение воздушных масс. Тем более, что завтра еще и прогнозируют магнитные бури. Поэтому будем спасаться любимым хобби, полезным сладким, созерцанием пушистых котов и вниманием к прогнозам погоды. Всем, кто завтра будет садиться за праздничный стол - вкусной кутьи!" - пожелала Наталья Диденко.

Напомним, В Киеве из-за снегопада подняли цены на проезд в два раза.

Также мы писали, что Киев из-за снегопада в среду замер в масштабных пробках.