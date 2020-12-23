Украинский 24-й канал, которым владеет мэр Львова Андрей Садовой, признал распространение недостоверной информации в отношении юриста Андрея Портнова. Также СМИ оплатило около 2 100 гривен судебных издержек.

Об этом написал в своем Телеграм сам Портнов, прикрепив к сообщению скан квитанции об оплате издержек.

"24-й канал признал распространение в отношении меня недостоверной информации (речь идет о заявлении, будто Портнов проходил по делу о незаконном обогащении - Ред.) и перечислил мне судебные издержки. Немного, конечно, но дело в принципе. Для учебно-воспитательных мероприятий важен сам факт внесения моих платёжных реквизитов в свою бухгалтерию. В следующий раз тряпка будет немного мокрее", - пообещал известный юрист.

Как писала "Страна", 10 декабря Печерский суд Киева обязал САП, антикоррупционера Виталия Шабунина и "24 канал" опровергнуть ложную информацию о Портнове.

А на следующий день адвокат выиграл апелляцию по этому делу против тех же фигурантов.