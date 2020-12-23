Курс доллара в среду. Фото: "Страна"

По состоянию на среду, 23 декабря, курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился на одну копейку - до 28,4250 грн/$1 с 28,4150 грн/$1 в предыдущий рабочий день

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,41-28,44 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,46 грн/$1 с 28,18 грн/$1 во вторник. Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 24 декабря – до 28,4551 грн/$1 с 28,2513 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 24 декабря 2020 года:

  • USD 1 доллар США 28.4551
  • EUR 1 ЕВРО 34.6156
  • PLN 1 польский злотый 7.6889
  • CAD 1 канадский доллар 22.089
  • ILS 1 новый израильский шекель 8.8348
  • RUB 10 российских рублей 3.7814
  • RON 1 румынский лей 7.1056
  • TRY 1 турецкая лира 3.7249
  • GBP 1 фунт стерлингов 38.1526
  • CZK 1 чешская крона 1.3131
  • SEK 1 шведская крона 3.4213
  • CHF 1 швейцарский франк 31.9559
  • CNY 1 китайский юань женьминьби 

Согласно последним данным НБУ, 21 декабря объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке составил 510,6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $455,8 млн.

Ранее мы писали, что причиной взлета курса доллара стал новый штамм коронавируса и выплаты украинским предпринимателям.

Также "Страна" подробно анализировала, что будет происходить с курсом дальше.

 

 

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