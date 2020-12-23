В Днепре военный МАЗ с прицепом несколько раз переехал женщину-пешехода, которая пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Вероятно, несчастная оказалась в слепой зоне для водителя грузовика и попала под колеса. Инцидент произошел на перекрестке проспектов Пылыпа Орлика и Поля и попал на камеры Ситуационного центра Днепра.

На опубликованных шок-кадрах видно, что женщина начала переходить дорогу, когда для пешеходов зажегся зеленый сигнал светофора. В этот же момент направо поворачивал грузовик, водитель которого явно не заметил пешехода.

Сперва женщину переехали колеса самого грузовика, а затем колеса прицепа. К моменту приезда медиков пострадавшая была в сознании.

Сейчас на месте ДТП работает полиция. Женщину увезли в ближайшую больницу.

Ранее "Страна" писала о том, что двое патрульных пострадали в столкновении с грузовиком на дороге в Житомирской области.

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