В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе во время ДТП 19 декабря погибла старший солдат 37-го отдельного мотопехотного батальона Елена Салахутдинова. Женщине было 35 лет. Ее похоронили 23 декабря.

Об этом сообщается в Фейсбук военного подразделения.

"На войне жизни занимает не только вражеская пуля или снаряд... Елена была настоящим воином, достойным дочерью Украины. Она была упорной и целенаправленной, человеком чести, поэтому ее смерть - невероятно большая потеря как для нашей военной части, так и для всей Украины, которую она так преданно защищала", - говорится в записи в соцсети.

В батальоне добавили, что у погибшей остался маленький сын.

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