По состоянию на среду, 23 декабря, мировые цены на нефть эталонных марок, после двух дней падения на фоне информации о новом штамме коронавируса, начали расти.

Причиной роста стал еженедельный отчет Министерства энергетики США, который показал снижение коммерческих запасов нефти на 562 тыс. баррелей - до 499,53 млн баррелей.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 КСК в среду составляет $50,7 за баррель, что на $0,54 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,63 за баррель, что на $0,61 (1,3%) выше уровня предыдущих торгов.

Отчет Минэнерго США показал уменьшение коммерческих запасов нефти за прошедшую неделю на 562 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,12 млн баррелей и составили 237,75 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,33 млн баррелей, до 148,93 млн баррелей.

При этом эксперты, которых опросило агентство Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

В то же время данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Напомним, новый штамм мутировавшего коронавируса привел к падению мировых цен на нефть.

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