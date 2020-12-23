В четверг, 24 декабря, в Украине небо будет затянуто тучами, а большинство областей накроет мокрым снегом с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентра.

Ближайшей ночью ожидается небольшой мокрый снег с дождем, который днем 24 декабря превратится в умеренный, в Закарпатье в течение суток умеренный дождь. Только в восточных регионах и Запорожской области без существенных осадков.

В северо-восточных областях обледенение, в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололед, в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в западных регионах и в Одесской области ночью от 0 до +4 градусов, а днем потеплеет до +2-9.

В восточных регионах, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью -4-9 градусов, а днем от 0 до -3 градусов. На остальной территории в течение суток от -2 до +3.

В Киеве 24 декабря также ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь, на дорогах гололед. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 0 до +2.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что киевские таксисты из-за снегопада подняли цены на проезд в два раза.

Также мы сообщали, что Киев засыпает снегом, на дорогах пробки и публиковали фото и видео из заснеженной столицы.