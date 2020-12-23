Сегодня, 23 декабря, правительству Великобритании и Евросоюза удалось согласовать торговую сделку по Brexit после многомесячных напряженных переговоров.



Об этом сообщает корреспондент телеканала Sky Джо Пайк на своей странице в Twitter.

"Срочная новость: источник с Даунинг-стрит, 10 сообщил: "Сделка достигнута", - написал он в соцсети.



В частности, журналист добавил, что, по данным другого его источника, переговоры до сих пор продолжаются.

Одновременно высокопоставленный дипломат ЕС заявил Reuters, что торговая сделка неизбежна и может быть согласована уже в среду вечером. На условиях анонимности он рассказал, что страны — члены ЕС должны будут утвердить временную работу соглашения, вступающего в силу с 1 января, потому что для его ратификации Европейским парламентом уже недостаточно времени.

При этом Британия не подтвердила журналистам, что сделка вот-вот будет заключена, а за последние дни обе стороны подали очень большое число подобных противоречивых сигналов.





Напомним, что Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле.



Также "Страна" сообщала, что 6 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Борис Джонсон не смогли договориться о новой сделке по Brexit. По словам главы Еврокомиссии между сторонами сохраняются "существенные различия" в вопросах достижения правил о государственных субсидиях для бизнеса, управления сделками и рыболовству.





