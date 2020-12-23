В среду, 23 декабря, посольство Украины во Франции добилось изменений в описании борща от кулинарного гида Michelin, который ранее называл его русским блюдом.



Об этом сообщает пресс-служба посольства на своей странице в Twitter.



21 декабря на официальной странице Michelin был опубликован кулинарный гид, в котором было приведено описание борща как первого блюда в русской национальной кухне.



"Они (повара - Ред.) также предпочитают овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус знаменитым первым блюдам страны, таким как борщ и рассольник", - говорилось в сообщении

После этого украинские дипломаты обратились в офис компании и потребовали сменить описание блюда. Они возмутились, что борщ не указан, как часть украинской кухни.



По словам дипломматов, представители Michelin принесли свои извинения Киеву за "гастро-неосторожность с нежелательным политическим привкусом" и пообещали переписать статью.



"Они также прославляют овощи и ароматные травы, которые придают живой, аутентичный вкус любимым гурманам блюдам, включая рассольник и борщ во всех его восхитительных формах", - скорректировали текст на сайте.



В это же время, в своем Facebook-аккаунте ресторанный гид не опубликовал сообщение о принадлежности борща и не изменил предыдущий пост.

Зато представители Michelin прокомментировали просьбы пользователей изменить "русский суп".



"Гид Michelin отмечает местные гастрономические сцены во всем мире. Во всей их уникальности, разнообразии и богатстве, рекомендуя только лучшие заведения. В руководстве Michelin не претендуют на авторитет по поводу происхождения кулинарных специальностей. В Москве борщ, во всех его формах, откуда бы он ни взялся, тем не менее любим гурманами и находится в меню во многих ресторанах", - говорится в сообщении.





Напомним, почему в Украине и России снова спорят о главном блюде славянской кухни. Эту тему подняли ни много ни мало - украинские власти на уровне целых двух министерств, МИДа и Минкульта.



Также "Страна" сообщала, что стали известны результаты борщ-батла членов украинского правительства. В соревновании победила команда вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.