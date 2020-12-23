На Киевщине перед судом предстанет бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого обвиняют в убийстве экс-главы правления ТК "Интер" Сергея Старицкого в феврале 2020 года. Сотрудники полиции собрали доказательную базу о причастности бывшего министра к преступлению и направили обвинительный акт в суд. За содеянное Кожаре грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

"22 февраля в одном из домов села Чайки Киево-Святошинского района обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Установлено, что в день убийства в доме находились три человека: супруги и их гость. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами на кухне произошла ссора, которая переросла в драку. Впоследствии хозяин дома ушел в спальню, взял пистолет и, вернувшись на кухню, выстрелил в товарища.", - говорится в сообщении.

Полиция Киевской области отработала различные версии произошедшего, провели следственный эксперимент и ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и следственный эксперимент. По их результатам было собрано достаточно доказательств для сообщения 57-летнему жителю села Чайки подозрения в совершении умышленного убийства. В зале суда он был арестован и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 14 млн гривен.

Сейчас полиция завершила досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по согласованию прокуратуры направила обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, сразу после того, как в феврале было обнаружено тело Сергея Старицкого с простреленной головой, была озвучена версия о самоубийстве.

В марте правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве. Его взяли под арест на два месяца с залогом в 14 миллионов гривен. Позднее сумму залога снизили до 2,1 миллиона. Апелляционный суд Киева обжаловал это решение и вернул прежнюю сумму залога, после чего в зале суда подозреваемого снова взяли под стражу.

Также мы сообщали, что по словам адвоката Кожары, его жена призналась в совершении преступления, а само убийство было случайностью. После чего Прокуратура Киевской области обвинила ее в предоставлении заведомо ложных свидетельских показаний в деле об убийстве Старицкого, в котором подозревается ее муж.