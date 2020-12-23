В среду, 23 декабря, 300-летнюю украинскую икону из Луганска, которую президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, передали в посольство Боснии и Герцеговины.



Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.



В частности, сегодня по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.

"При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - заявили в МИД.



Напомним, что глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову икону 14 декабря во время визита дипломата в Боснию и Герцеговину. Посольство Украины запросило информацию о происхождении иконы, которая, как якобы была найдена в Луганске, а ее возраст составляет около 300 лет.



Также сообщалось, что прокуратура Боснии открыла дело из-за подаренной Лаврову луганской иконы. Накануне МИД Боснии и Герцеговины направило письмо в Госагентство расследований и защиты с просьбой проверить все обвинения в составе ноты от посольства Украины.



