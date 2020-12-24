Высший антикоррупционный суд возобновил дело против агентов НАБУ, которые провоцировали на взятку бывшую замглавы миграционной службы Украины Дину Пимахову.

Это громкое дело тянется еще с 2017 года. Пимахова тогда пожаловалась в СБУ на ведомство Артема Сытника, которое подослало к чиновнице своего агента под прикрытием. Благодаря этой жалобе "конторе" удалось разоблачить трех сотрудников НАБУ, которым объявили "пидозры".

Причем удалось вскрыть целый отдел таких агентов, которые с тех пор не светились в уголовных делах. Правда, через год производства по ним закрыли. Но на днях суд постановил возобновить их.

"Страна" напоминает эту историю и рассказывает, кто в НАБУ может попасть под новое уголовное дело.

Что известно о деле Пимаховой

В ноябре 2017 года СБУ с поличным задержала агента НАБУ Сергея Титенко. Он пытался передать 15 тысяч долларов замглавы Госмиграционной службы Дине Пимаховой.

История оказалась запутанной и детективной. Залегендированный под бизнесмена Титенко (настоящая фамилия - Боярский) ранее обратился к чиновнице, чтобы оформить украинский паспорт для гражданина Ирана. Разумеется, не бесплатно. Цена вопроса - 30 тысяч долларов. Пара общалась около семи месяцев.

Во время обсуждения этой сделки НАБУ записывало все беседы Пимаховой с агентом. И после срыва операции опубликовало их.

Но детективы были не в курсе, что на каком-то этапе чиновница раскусила провокацию и подала встречное заявление в СБУ.

"Контора" подчинялась людям Порошенко, которые были не в восторге от того, что ведомство Сытника ведет охоту и собирает компромат на топ-чиновников. Поэтому дело Пимаховой стало ключом к разгрому института тайных агентов НАБУ, которые уже не в первый раз пытались подставить представителей власти.

После задержания Титенко-Боярского СБУ и Генпрокуратура вручили "пидозры" другому известному агенту - Екатерине Сикорской, которая в свое время подвела под "янтарное дело" нардепа Борислава Розеблатта.

Третье подозрение "прилетело" их куратору - главе Второго подразделения детективов Борису Индиченко (он там работает и сейчас).

Агент Екатерина

Основанием стала запись разговора, на которой все трое на конспиративной квартире обсуждали детали провокации в отношении Пимаховой. Среди вариантов склонить ее к сотрудничеству обсуждались и такие: подпоить чиновницу или вступить с ней в интимную связь.

Генпрокурор Юрий Луценко дал по этому поводу специальную пресс-конференцию, где обрушился на НАБУ и назвал его агентов "нелегальной группировкой".

"В ходе почти двухмесячного наблюдения за явочной квартирой - где этот агент НАБУ, сначала мы не знали, что он агент НАБУ, - прослушивались все совещания, которые сводились к одному, как сделать так, чтобы она взяла взятку. Обсуждались вопросы, чтобы пить с ней не вино, а что-то покрепче. Обсуждалось, мол, "давайте меня поймают на наркотиках, а ее сестра, которая работает в полиции, за деньги меня освободит". Обсуждались интимные вопросы..." - рассказал генпрокурор.

Как Луценко слил Сытнику дела на провокаторов

Однако дело, несмотря на громкий пиар со стороны Банковой, дальше подозрений агентуре Сытника не пошло. Причем сливал эту историю сам же Юрий Луценко. И вот каким образом.

Через год - в декабре 2018-го - следствие по агентам-провокаторам было окончено, можно было составлять обвинительные акты и передавать их в суд.

Но генпрокурор внезапно меняет подследственность и расписывает дела на всех троих набушников... в само же НАБУ. Где, разумеется, в суд ничего не передают, а к весне и вовсе дела на всю троицу закрывают.

Судя по всему, состоялся некий политический размен между Сытником и Порошенко - и в итоге провокаторы чиновницы Пимаховой остались на свободе. При этом спецотдел НАБУ оказался по факту разгромлен и больше громких дел от этих агентов мы не слышали. Что также устраивало власть.

Впрочем, к самой чиновнице вопросы при этом остались тоже. Работая всю жизнь на госслужбе, Пимахова позволяла себе покупать квартиры в элитных высотках, а на маму - воспитательницу в сельском детсаду - она оформила Porsche Cayenne.

После провала своих агентов НАБУ нанесло по Пимаховой ответный удар. В январе 2018 года в ее квартире прошел обыск. А вот подозрение ей удалось вручить уже при Зеленском.

В минувшем декабре ей выдвинули "пидозру" по тем же эпизодам, которые провоцировал Титенко-Боярский. Что уже выглядело как откровенная месть: ведь Пимахова сама заявила о взятке еще до факта ее получения. И деньги брала уже в рамках уголовного дела и операции СБУ.

При этом о деле на самих агентов уже никто не вспоминал. Однако, как оказалось, зря.

Новые дела против агентов Сытника

На днях в реестре судебных решений появился вердикт апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Она постановила возобновить следствие трехлетней давности по агентам НАБУ.

В начале декабря следственный судья ВАКС по жалобе, видимо, самой Дины Пимаховой, поданной еще в январе, отказался возобновлять эти дела. Но апелляция это решение частично отменила. И вот по каким соображениям.

Оказывается, следственный судья отказался приобщать к делу аудиозаписи СБУ, которое писало агентов, обсуждавших провокацию. Данные записи находятся в распоряжении "Страны".

Также апелляция выяснила, что Пимахова подала заявление в СБУ о провокации взятки за два месяца до того, как ей самой выдвинули подозрение. То есть еще не совершив никакого правонарушения. А значит ее версия о провокации взятки имеет основания.

В итоге апелляционный судья постановила отменить решение низшей инстанции. А также отменила закрытие дела против агентов Екатерины Сикорской, Сергея Боярского и их куратора Бориса Индиченко. Суд распорядился снова расследовать эти производства по статье 370 УК - провокация взятки.

При этом отметим, что теперь возобновить дело по двум агентам НАБУ и куратору детективов должна будет САП. Которая сама же и похоронила это дело в мае 2019 года.

Поэтому вряд ли можно будет ждать и сейчас какого-то иного результата. Если, конечно, генпрокурор Венедиктова не отдаст это дело ведомству, которое по идее должно заниматься преступлениями работников правоохранительных органов - ГБР.

Чего, кстати, исключать нельзя.