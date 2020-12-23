Экс-президенту государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю продлили срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 февраля 2021 года. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"В среду, 23 декабря, следственный судья ВАКС продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему президенту государственной строительной корпорации "Укрбуд". Подозреваемому запрещено покидать жилье в ночное время с 23:00 до 7:00"", - говорится в сообщении.

Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.4 ст.369, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3, 4 ст. 58 УК Украины. Микитасю и еще семерым лицам инкриминировали участие в коррупционной схеме: в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако позже Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева.

Стоимость этих квартир оказалась почти на 81,64 млн грн меньше цены квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Напомним, что Микитась вышел из СИЗО после того, как пошел на сделку со следствием и дал показания против замруководителя Офиса президента Олега Татарова.

Также мы сообщали, что полиция начала расследование дела о похищении юриста, который обвинил Микитася в вымогательстве.