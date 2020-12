В Украине подорожает мобильная связь. Три мобильных оператора — "Киевстар", Vodafone и Lifecell - заявили об изменении условий по ряду тарифных планов.

Новые ценники по некоторым пакетам начнут действовать уже с декабря этого года, по другим - с января следующего года.

"На стоимость влияет инфляция, рост курса валют (операторы покупают оборудование в иностранных поставщиков), увеличение затрат на модернизацию и строительств сетей для более высокого качества связи. Поэтому периодически все операторы и интернет- провайдеры пересматривают стоимость в старых тарифах", — пояснили нам в пресс-службе компании "Киевстар".

Впрочем, как показывает анализ новых предложений, операторы пытаются продать как можно больше минут связи и гигабайт интернета, особо не разбираясь, нужны ли они конкретному абоненту.

"Страна" выяснила, как изменятся тарифы на мобильную связь.

"Киевстар": доплата за безлимит и новые условия для контрактников

Больше всего взлетит ценник на тарифный план "Безлимит": с 1 января 2021 года это пакет будет стоить 175 гривен в месяц вместо нынешних 95 гривен. В него входит безлимитный интернет, а также 200 минут звонков по Украине и 200 СМС (что вдвое больше, чем ранее).

Также изменятся условия для контрактных абонентов, пользующихся своими пакетами больше трех лет. Собственно, речь идет не столько о новых ценниках, сколько о ликвидации пакетов - абонентам предложат выбрать себе новые тарифные планы, а, если не выбрать, оператор сделает это за вас.

"Мы пересматриваем условия некоторых старых контрактных пакетов, которые запустили больше трех лет назад и по которым все это время ничего не менялось. Такими тарифами пользуются приблизительно 1,5% абонентов. За это время абоненты начали использовать больше мобильного интернета, звонить больше на номера других операторов и за границу. Поэтому мы предлагаем им самостоятельно выбрать тариф с большим объемы услуг и даже предлагаем 100% скидки на первую абонплату в некоторых тарифах. Минимальная цена контрактных тарифов начинается со 100 гривен", — рассказали нам в "Киевстаре".

Vodafone: доплата 10-20 гривен и больше интернета

В Vodafone меняется стоимость самых доступных пакетов. Так, с 28 декабря на 10 гривен (д 45 гривен в месяц) подорожает пакет Smart XS (он включает 1 гигабайт мобильного интернета и 100 минут звонков по Украине, а также безлимитные разговоры по сети).

На 20 гривен подорожают пакеты Smart S (до 85 гривен в месяц за 6 гигабайт интернета, вместо нынешних 5 гигабайт, и 200 минут звонков по Украине) и Smart М (до 130 гривен в месяц, включает 9 гигабайт интернета и 300 минут звонков). Как отметила пресс-секретарь "Vodafone Украина" Виктория Павловская, планируется не просто повышение цен, но и увеличение лимитов по интернету. Скажем, по пакету Smart S - 6 гигабайт вместо 5.

При этом более дорогие пакеты, к примеру, "Ред экстра S" за 110 гривен в месяц и "Ред экстра М" за 150 гривен, пока не дорожают, — пояснили нам в компании.

"В нашем случае речь идет о нишевых архивных тарифах, недоступных для подключения. Почему мы изменяем их наполнение и стоимость? С момента запуска тарифов выросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. При этом, стоимость мегабайта снижается, так как увеличивается объем услуг в рамках пакетов. Это отражает изменение профиля потребления услуг – передачей данный стали пользоваться больше и чаще. За последний год цена за гигабайт в тарифах Vodafone снизилась на 12%", — говорит пресс-секретарь компании Виктория Павловская.

lifecell: плюс 20-25 гривен на самые дешевые пакеты

lifecell планирует внедрять новые условия для абонентов с 13 января следующего года. Но официально новые ценники в компании пока не афишируют. Известно лишь, что гтвится повышение цен на пакеты "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", "4 Безлимита 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS" и "Комфорт".

До 28 февраля абоненты могут бесплатно перейти на другие тарифы.

Но, если позвонить на горячую линию оператора, представившись потенциальным клиентом, информации дают больше.

Как пояснил нам консультант, пакет "4 Безлимита 2019" дорожает на 20 гривен (до 80 гривен в месяц за 30 минут звонков на номера других операторов, безлимит внутри сети и на соцсети, 100 мегабайт интернета в день, 10 гигабайт видео в месяц).

Пакет "Интернет жара" подорожает на 25 гривен (до 85 гривен в месяц за 500 минут разговори и 20 гигабайт интернета), пакет "Комфорт" — на 20 гривен (до 100 гривен в месяц). Но последний недоступен для новых абонентов. При этом более дорогие пакеты, скажем, "Смарт Лайт" за 120 гривен в месяц (750 минут разговоров и 20 гигабайт интернета) не подорожают, - заверили в компании.

Часть тарифных планов ("Все включено Ultra 79", "Все включено L", "Зачетный S", "Зачетный M") закрывают.