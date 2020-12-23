36-летний водитель спровоцировал ДТП на трассе Киев - Житомир. Фото: Нацполиция

В среду, 23 декабря, в Киевской области в Макаровском районе около с. Березовка на автодороге Киев – Житомир водитель автомобиля Porsche наехал на пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

36-летний водитель автомобиля Porsche совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"От полученных травм 71-летние мужчина и женщина погибли на месте аварии", - заявили в правоохранительных органах.

В частности, на месте работали наряды реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, сотрудники Следственного управления полиции Киевской области и эксперты.

В данный момент 36-летний водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в пресс-центре, добавив, что полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
36-летний водитель автомобиля Porsche совершил наезд на двух пешеходов
Напомним, что на трассе Одесса-Киев произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое. По предварительной информации, авария произошла возле остановки общественного транспорта напротив с. Новоелизаветовка.

Также "Страна" сообщала, что в ДТП под Киевом погиб водитель "копейки". В то же время водитель второго авто получил травмы средней степени тяжести и на момент прибытия спасателей находился в сознании. 

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