В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на объявление следственным комитетом России Виталия Маркива в международный розыск. Национальное центральное бюро Интерпола в Украине направило жалобу в Генеральный секретариат ведомства о возможной провокации со стороны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

Так, 11 декабря 2020 года бюро Интерпола в Украине отправило в организацию информацию, о возможных попытках неправомерного использования информационной системы Интерпол. В частности речь шла о том, что "обнародование в открытых источниках намерения Следственного Комитета РФ объявить старшего сержанта НГУ Виталия Маркива в международный розыск с использованием инструментов Интерпол противоречит ст. 3 Устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения Виталия Маркива являются необоснованными и политически заангажированными". В тот же день из штаб квартиры Интерпола пришел ответ, в котором подтвердили получение жалобы и поблагодарили Украину за сотрудничество.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция внимательно мониторит информацию по так называемому "делу Маркива" и отправила в Интерпол жалобу о возможной провокации со стороны РФ.

"Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении Нацгвардейца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола. Однако, Интерпол - серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился следом РФ - Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегда!" - сказал Аваков.

Напомним, Виталия Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли недалеко от Славянска в мае 2014 года. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Но 3 ноября 2020-го апелляционный суд Милана оправдал нацгвардейца.

В то же время суд Москвы заочно арестовал Маркива и объявил его в розыск.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, за что именно судили Маркива и почему он был освобожден.