Минздрав Украины ведет активные переговоры с компаниями-производителями вакцин против Covid-19 относительно ускорения поставок в страну. Ожидается, что необходимые соглашения будут подписаны в ближайшее время. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала.

"Последние четыре месяца Минздрав активно ведет переговоры по поставкам вакцин против Covid-19. Кроме инициативы COVAX, имеем договоренности с ведущими компаниями-производителями вакцин. Соответствующие соглашения с ними будет подписано в ближайшие недели. Некоторые компании-производители уже гарантированно готовы поставлять вакцины в Украину, начиная с июля 2021, но Минздрав ведет переговоры о переносе этих поставок на более ранний срок ", - отметил глава Минздрава.

Максим Степанов добавил, что переговоры по поставкам вакцин против Covid-19 в Украине ведутся на уровне президента, правительства и Минздрава.

Ранее "Страна" писала о том, что Польша может стать посредником Украины в получении вакцины от коронавируса.

Также мы сообщали, что Минздрав обещает вакцину от коронавируса уже в январе и разбирались, когда на самом деле стартуют прививки.