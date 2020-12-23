Вчера, 22 декабря, Папа римский Франциск во второй раз поставил лайк под фотографией обнаженной модели в социальной сети Instagram.



Об этом сообщает Daily Dot.

В этот раз понтифику понравился снимок девушки по имени Марго Фокс (Margot Foxx).



"Она также ведет аккаунт на сервисе OnlyFans, популярном у работников секс-индустрии. На фото, которое одобрил Папа римский, не видно лица девушки, запечатлено лишь ее тело в откровенном купальнике", - добавили в издании.

К тому же, после того, как в сети обратили внимание на лайк от священнослужителя, девушка закрыла свою страницу в Instagram, но подтвердила, что это действительно ее публикация.

При этом аккаунт папы римского Франциска, за обновлениями которого следят 7,5 миллиона человек, не подписан ни на кого.



"Лайк" Папы заметили пользователи Твиттера.



Напомним, что в прошлый раз Папа Римский поставил лайк под эротическим фото модели в чулках. Отмечается, что бразильская модель довольно известна, и на ее аккаунт в социальных сетях подписаны более двух миллионов человек.



Также "Страна" сообщала, что Папа Римский назвал секс и еду "божественным удовольствием". Он отметил, что удовольствие исходит непосредственно от бога и оно не имеет какой-либо принадлежности к конфессии.