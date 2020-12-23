Геннадий Кернес был колоссальным авторитетом для харьковчан. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко на церемонии прощания с мэром Харькова.

"Кернес был патриотом Харькова. Отдать дань памяти этому человеку - это мой долг. Вся страна скорбит об этой утрате. Тот кто понимал роль Кернеса и ценил его, сегодня приехали с ним попрощаться. Память про этого человека останец в сердцах харьковчан и города.

Самое главное, это память людей, а не высказывания чиновников. Вы посмотрите сколько здесь людей, вот они все и показывают уважение к этому человеку",- заявил Бойко.

Напомним, сегодня в Харькове похоронили Геннадия Кернеса, который умер 17 декабря в возрасте 61 года. С 2010 по 2020 год он был мэром Харькова. В сентябре он заразился коронавирусом, предположительно, от домработницы. После этого его отправили на лечение в немецкую клинику "Шарите". Спустя три месяца пребывания в Германии он скончался.

Также мы сообщали, что Харьковчане раскритиковали первых лиц страны за игнорирование похорон Кернеса, назвав такое отношение отвратительным и безбожным.