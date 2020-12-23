Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал священство быть готовыми к негативным последствиям от визита Константинопольского патриарха Варфоломея, которого президент Владимир Зеленский пригласил в Украину.

Такое заявление сделал Онуфрий во время ежегодного Епархиального собрания Киевской епархии УПЦ.

В своем докладе митрополит сказал, что визит Варфоломея принесет очередное обострение в ситуации с украинскими раскольниками.

"Если это произойдет, то нам следует ожидать обострения и без того тяжелой ситуации с украинскими раскольниками. Возможна новая волна провокаций, захватов храмов, информационного давления и очередных попыток дискредитации Украинской Православной Церкви", - сказал предстоятель УПЦ.

Он добавил, что "патриарх Варфоломей приедет не для того, чтобы что-то дать Украине, а для того, чтобы что-то взять из Украины".

Митрополит Онуфрий призвал всех быть готовыми к такому развитию событий и в первую очередь, духовно.

Напомним, отвечая на приглашение Владимира Зеленского Варфоломей подтвердил, что прилетит в Украину на День независимости в 2021 году.

Также мы писали, что в УПЦ назвали Константинопольского патриарха угрозой религиозному миру в нашей стране.