В среду, 23 декабря, в Киеве выпал большой снег. Его принес так называемый "сибирский студень" - арктический антициклон. Он вытеснил теплый воздух и пригнал снежные облака.

Вчера днем была метель, которая быстро сформировала сугробы. Дети пошли играть на улице, а взрослые остановились в заторах на дорогах. Коммунальщики чистили снег весь день и всю ночь. Но полностью очистить столицу пока не удалось.

Сегодня вечером вновь ожидаются 9-балльные пробки. Но на этот раз из-за обильного дождя, который начнется вечером. "Красные" уже 25 улиц. Завтра утром не исключена гололедица.

"Страна" рассказывает о погодной и дорожной ситуациях в Киеве. Также мы публикуем метеорологический прогноз на завтра, католическое Рождество, и на месяц.

Погода в Киеве

В среду поздним утром в столице пустился снег. Сначала была мелкая крупа. Затем началась метель - снег быстро покрыл улицы города и проезжую часть.

Коммунальные службы вывезли на улицу около тысячи работников - они убирали тротуары. Для очистки дорог привлекли 371 машину спецтехники. "Ситуация в городе под контролем. Объекты и бригады по ручной уборке работаютв круглосуточном режиме", - завершил свой отчет "Киевавтодор" и прикрепил иллюстрации, подтверждающие работу.

К вечеру дороги более-менее удалось расчистить, но не повсеместно. Плюс снежные осадки не прекратились.

Заносы очень обрадовали детей, которые тут же отравились на улицу лепить снеговиков и кататься на ватрушках с горки.

А вот взрослым, которым вечером нужно добираться домой наземным транспортом, пришлось несладко. По данным на 18 часов вчерашнего дня "красными" были минимум 30 улиц и важных шоссе.

По данным на 18 часов пробки оценивались в 8 баллов. "Красные" минимум тридцать улиц и важных направлений.

"Зеленым" город стал лишь около 21 часа. Примерно тогда же снег закончился, а работа коммунальщиков усилилась. По итогам ночи "Киевавтодор" сообщил, что тротуары чистили 193 человека, на дорогах были 225 машин спецтехники. За минувшие сутки использовано:

1323 тонн соли,

1179 тонн пескосольняной смеси,

171 тонн жидких хлоридов,

38 тонн песка.

Очистка города не прекращается и сейчас. Но сегодня вечером ситуация на городах столицы прогнозируется не лучше, чем вчера. А, быть может, даже и хуже.

По состоянию на 14 часов сегодня пробки в Киеве составили 7 баллов. Движение сильно затруднено на таких 25 участках:

бульвар Тараса Шевченко,

проспект Победы,

Вадима Гетьмана,

Леси Украинки,

развязка на мосту Патона,

Кольцевая дорога,

Степана Бандеры,

Николая Гринченко,

Бассейная,

Льва Толстого,

Александра Довженко,

проспект Валерия Лобановского,

Гаванский мост,

Набережно-Рыбальская дорога,

Большая Житомирская,

Ивана Мазепы,

Кловский спуск,

Шелковичная,

Жилянская,

Генерала Алмазова,

площадь возле Центрального ж\д-вокзала,

Ковпака,

съезд с Крещатика на Грушевского,

Мечникова,

Антоновича и другие.

Прогнозируется, что уже в 16 часов пробки увеличатся до 8 баллов. А с 19 часов - 9 баллов. В дополнение остановятся остальные центральные улицы, осложнится движение из центра на левый берег и из Киева в область.

Вчера в час пик стоимость такси увеличилась в полтора раза. С большой вероятностью сегодня вечером будет повторение ситуации.

Когда прекратятся пробки?

Одной из причин сегодняшний больших пробок станет сильный дождь, который начнется около 17 часов. К полуночи выпадет уже около 3 мм осадков. Причем, закончится он лишь завтра около 7 утра.

Завтра, 25 декабря, на католическое Рождество, воздух прогреется днем до +4 градусов по Цельсию. С 8 до 11 утра будет светить яркое солнце. А с полудня небо затянут тучи, но осадков не прогнозируется.

Не исключено, что завтра на дорогах будет очень скользко. В особенности это касается утренних часов.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 декабря, в столице будет минусовая температура - до минус 4 градусов по Цельсию.

В понедельник, 28 декабря, пойдет дождь со снегом.

Во вторник, 29 декабря - тепло и солнечно, днем столбики термометров поднимутся до +7.

В среду, 30 декабря - дождливо и +9.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет +4 градуса и дождь. В первый день 2021 года осадки усилятся.

Что касается погоды на Новый год в других городах Украины, в Днепре прогнозируется -6 и солнце, в Одессе ожидается +2 и дождь, в Харькове до -11 и ясно, во Львове и Буковое до +5 и без осадков.

Подробные данные о температуре и осадках на Новый год и Рождество - в прогнозе погоды на месяц.