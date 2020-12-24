В среду, 23 декабря, в Киеве выпал большой снег. Его принес так называемый "сибирский студень" - арктический антициклон. Он вытеснил теплый воздух и пригнал снежные облака.
Вчера днем была метель, которая быстро сформировала сугробы. Дети пошли играть на улице, а взрослые остановились в заторах на дорогах. Коммунальщики чистили снег весь день и всю ночь. Но полностью очистить столицу пока не удалось.
Сегодня вечером вновь ожидаются 9-балльные пробки. Но на этот раз из-за обильного дождя, который начнется вечером. "Красные" уже 25 улиц. Завтра утром не исключена гололедица.
"Страна" рассказывает о погодной и дорожной ситуациях в Киеве. Также мы публикуем метеорологический прогноз на завтра, католическое Рождество, и на месяц.
Погода в Киеве
В среду поздним утром в столице пустился снег. Сначала была мелкая крупа. Затем началась метель - снег быстро покрыл улицы города и проезжую часть.
Коммунальные службы вывезли на улицу около тысячи работников - они убирали тротуары. Для очистки дорог привлекли 371 машину спецтехники. "Ситуация в городе под контролем. Объекты и бригады по ручной уборке работаютв круглосуточном режиме", - завершил свой отчет "Киевавтодор" и прикрепил иллюстрации, подтверждающие работу.
К вечеру дороги более-менее удалось расчистить, но не повсеместно. Плюс снежные осадки не прекратились.
Заносы очень обрадовали детей, которые тут же отравились на улицу лепить снеговиков и кататься на ватрушках с горки.
А вот взрослым, которым вечером нужно добираться домой наземным транспортом, пришлось несладко. По данным на 18 часов вчерашнего дня "красными" были минимум 30 улиц и важных шоссе.
По данным на 18 часов пробки оценивались в 8 баллов. "Красные" минимум тридцать улиц и важных направлений.
"Зеленым" город стал лишь около 21 часа. Примерно тогда же снег закончился, а работа коммунальщиков усилилась. По итогам ночи "Киевавтодор" сообщил, что тротуары чистили 193 человека, на дорогах были 225 машин спецтехники. За минувшие сутки использовано:
- 1323 тонн соли,
- 1179 тонн пескосольняной смеси,
- 171 тонн жидких хлоридов,
- 38 тонн песка.
Очистка города не прекращается и сейчас. Но сегодня вечером ситуация на городах столицы прогнозируется не лучше, чем вчера. А, быть может, даже и хуже.
По состоянию на 14 часов сегодня пробки в Киеве составили 7 баллов. Движение сильно затруднено на таких 25 участках:
- бульвар Тараса Шевченко,
- проспект Победы,
- Вадима Гетьмана,
- Леси Украинки,
- развязка на мосту Патона,
- Кольцевая дорога,
- Степана Бандеры,
- Николая Гринченко,
- Бассейная,
- Льва Толстого,
- Александра Довженко,
- проспект Валерия Лобановского,
- Гаванский мост,
- Набережно-Рыбальская дорога,
- Большая Житомирская,
- Ивана Мазепы,
- Кловский спуск,
- Шелковичная,
- Жилянская,
- Генерала Алмазова,
- площадь возле Центрального ж\д-вокзала,
- Ковпака,
- съезд с Крещатика на Грушевского,
- Мечникова,
- Антоновича и другие.
Прогнозируется, что уже в 16 часов пробки увеличатся до 8 баллов. А с 19 часов - 9 баллов. В дополнение остановятся остальные центральные улицы, осложнится движение из центра на левый берег и из Киева в область.
Вчера в час пик стоимость такси увеличилась в полтора раза. С большой вероятностью сегодня вечером будет повторение ситуации.
Когда прекратятся пробки?
Одной из причин сегодняшний больших пробок станет сильный дождь, который начнется около 17 часов. К полуночи выпадет уже около 3 мм осадков. Причем, закончится он лишь завтра около 7 утра.
Завтра, 25 декабря, на католическое Рождество, воздух прогреется днем до +4 градусов по Цельсию. С 8 до 11 утра будет светить яркое солнце. А с полудня небо затянут тучи, но осадков не прогнозируется.
Не исключено, что завтра на дорогах будет очень скользко. В особенности это касается утренних часов.
В субботу и воскресенье, 26 и 27 декабря, в столице будет минусовая температура - до минус 4 градусов по Цельсию.
В понедельник, 28 декабря, пойдет дождь со снегом.
Во вторник, 29 декабря - тепло и солнечно, днем столбики термометров поднимутся до +7.
В среду, 30 декабря - дождливо и +9.
В ночь с 31 декабря на 1 января будет +4 градуса и дождь. В первый день 2021 года осадки усилятся.
Что касается погоды на Новый год в других городах Украины, в Днепре прогнозируется -6 и солнце, в Одессе ожидается +2 и дождь, в Харькове до -11 и ясно, во Львове и Буковое до +5 и без осадков.
Подробные данные о температуре и осадках на Новый год и Рождество - в прогнозе погоды на месяц.