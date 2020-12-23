Громкий конфликт между учителем и ученицей произошел в одной из школ Конотопа в Сумской области. На видео попало, как педагог силой выталкивает из класса ученицу. Это вызвало возмущение родителей девочки и мама написала заявление в полицию.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как рассказал сам учитель, его действия были вынужденными, так как школьница срывала урок черчения и не реагировала на замечания. Преподаватель пытался усмирить дебоширку звонком ее маме, но авторитета родительницы не хватило для того, чтобы призвать дочь к порядку.

"Ее дочь послала на три буквы. И это могут подтвердить одноклассники. При попытке изъять у нее телефон она набросилась на меня, начала царапаться, опрокидывать стулья и парты, и мне пришлось взять ее за куртку и вытолкать ее из класса", - пояснил учитель школы №5 Конотопа Александр Дубина.

Заместитель директора школы признает, что учитель действовал непрофессионально, однако в данной ситуации считает, что его действия были вынужденными. 14-летнюю девочку перевели в эту школу два года назад из городской гимназии из-за проблемного поведения. На новом месте учебы она не стала вести себя лучше и педагоги уже просили родителей перевести ее в другое учебное заведение, но те отказались. Фамилия девочки хорошо знакома и полицейским.

Заявление от ее мамы об избиении дочери в полиции приняли и открыли уголовное дело, а вот встречное заявление учителя об унижении чести и достоинства даже не стали рассматривать.

Ученики школы поддерживают учителя - называют его очень хорошим и удивляются, что его можно было настолько вывести из себя. А вот девочку называют странной и говорят, что никакого избиения не было.

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